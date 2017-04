Ecuador: scontri per risultati elezioni. Pace in pericolo, dicono vescovi

Conferenza Episcopale dell'Ecuador commenta le grandi manifestazioni di piazza dopo i risultati delle elezioni, che hanno visto vincere per un pugno di voti Lenín Moreno.

"L'Ecuador sta vivendo momenti difficili a causa delle grandi manifestazioni sia di vittoria che di protesta per il risultato delle elezioni, che minacciano l'unità del nostro paese. La pace è davvero in pericolo!" si legge nel comunicato della Conferenza Episcopale inviato a Fides questa notte.



Il testo prosegue: "Di fronte ai risultati controversi espressi dai seggi domenica scorsa, i Vescovi della Conferenza Episcopale incondizionatamente riconoscono il diritto del popolo ecuadoriano a conoscere la verità".



"L'autorità elettorale, sostenuta dal governo nazionale, ha il dovere di garantire la trasparenza e mostrare le prove della verità dei risultati- ribadiscono i vescovi dell'Ecuador - Mai la violenza, sia da parte del potere che dall'opposizione, ma il cammino verso la pace, lo sviluppo e la democrazia"



"E' essenziale avviare immediatamente un dialogo per chiarire pienamente la verità e quindi tornare immediatamente alla calma e alla tranquillità per le strade delle nostre città" conclude il documento della CEE.



"Dopo le prime notizie sulla vittoria di Lenín Moreno nelle elezioni di domenica 2 aprile - ricorda infatti l'agenzia di stampa cattolica -, l'opposizione ha accusato di brogli durante il conteggio finale dei voti. In questi ultimi due giorni la tensione è salita perché manifestanti dell'opposizione hanno chiuso le strade e dato alle fiamme cassonetti e pneumatici per bloccare il transito dei veicoli a Quito, Guayaquil e Ambato, chiedendo il ri-conteggio delle schede."



"La polizia ha dovuto intervenire per fermare i manifestanti e, in qualche caso, evitare gli scontri con i sostenitori del vincitore. Il Consiglio Nazionale Elettorale ha pubblicato due giorni fa il suo penultimo rapporto dove segnala che Lenín Moreno, vince con il 51.16 % dinanzi a Lasso che ha raccolto il 48.84 %" si evidenzia in conclusione.