Ecuador: Lenin Moreno vince le elezioni, opposizione vuole riconteggio voti

Risultati delle elezioni politiche in Ecuador.

"Il candidato di Rafael Correa (attuale presidente dell'Ecuador), Lenín Moreno, è stato proclamato vincitore delle elezioni di domenica 2 aprile, tra le accuse di brogli da parte dell'opposizione. Con circa il 97% dei voti contati, l'ex vice presidente riesce a prevalere con più due punti percentuali rispetto al leader dell'opposizione, il banchiere Guillermo Lasso. In un primo momento, alla chiusura dei seggi, basandosi sulle indagini di voto, entrambi i candidati avevano sostenuto di essere vincitori. I primi dati del Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) danno Moreno al 51% rispetto al 49% di Lasso, che ha già chiesto il ri-conteggio delle schede", informa in una nota la Fides.



"La Chiesa cattolica, attraverso la Conferenza Episcopale, pochi giorni fa aveva invitato tutti al voto spiegando: 'I laici cattolici, membri o no dei diversi partiti e movimenti politici, hanno l'obbligo morale di discernere se il pensiero e le proposte dei candidati sono compatibili con i principi della fede e della morale della vita cristiana. Per questo motivo, devono valutare se le loro proposte sono coerenti o meno con i principi morali radicati nella stessa natura umana e presenti in tutte le dimensioni personali e sociali'", viene ricordato dall'agenzia di stampa cattolica.