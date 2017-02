L'ultima cena di Leonardo da Eataly? No a privatizzazione, dice Codacons

Eataly finanzierà la conservazione de 'L'ultima cena' di Leonardo da Vinci ma il Codacons vuole vederci chiaro.

"Il colosso dell'alimentazione Eataly finanzierà la conservazione de 'L'ultima cena' di Leonardo da Vinci. Lo si apprende da un articolo apparso sul Corriere della Aera. Il patron dell'azienda, Oscar Farinetti, ha annunciato infatti la presentazione dell'iniziativa per il prossimo 19 aprile, anticipando che Eataly adotterà il capolavoro di Leonardo, finanziando parte dei lavori di conservazione dell'opera. Una iniziativa sulla carta lodevole, ma sulla quale il Codacons vuole vederci chiaro" infomano in una nota dall'associazione dei consumatori.



"Vogliamo capire a quali condizioni Farinetti finanzierà il progetto, e quale sarà il ritorno economico per Eataly - spiega l'associazione - L'intervento delle mani dei privati su beni che appartengono al patrimonio culturale dell'umanità, come il capolavoro di Leonardo Da Vinci, è un aspetto delicatissimo e sempre spinoso: per tale motivo abbiamo deciso di presentare una istanza d'accesso al Ministero dei Beni culturali e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, per visionare l'accordo siglato con Eataly e verificarne tutte le condizioni"



"Non accetteremo in nessun caso una 'privatizzazione' de 'L'ultima cena di Leonardo' e, in caso di clausole sproporzionate e condizioni svantaggiose per la collettività, non esiteremo a ricorrere al Tar" si precisa in conclusione.