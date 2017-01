Sanità: ok al Senato su ddl responsabilità professionale

"Un provvedimento di grande equilibrio che recupera in modo sistematico e fortemente innovativo il valore della fiducia nel delicato rapporto tra cittadino e medico e più in generale con tutto il mondo della sanità" scrive in un comunicato Donella Mattesini, senatrice del Partito Democratico, commentando l'approvazione del ddl sulla responsabilità professionale del personale sanitario avvenuta oggi in Senato.



La capogruppo PD in Commissione Infanzia e Adolescenza chiarisce infine: "Cuore del provvedimento sono la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale degli operatori sanitari garantiti su tutto il percorso assistenziale e in tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie, dall'ospedale pubblico alla casa di cura privata, dalle RA per gli anziani ai centri di accoglienza per i disabili. La legge vuole ricondurre il contenzioso medico-paziente a sistema armonico ponendo le basi per superare il fenomeno fortemente negativo della medicina difensiva che, come ricorda la stessa ministra Lorenzin, interessa un giro di 8/10 mld di euro ogni anno purtroppo malspesi".



"Una buona riforma, quindi, che mette in sicurezza il professionista sanitario e il suo operare e nel contempo restituisce dignità ai cittadini danneggiati garantendo la trasparenza e la rapidità in ogni passaggio di eventuali contenziosi. L'auspicio è che il provvedimento, frutto di una buona collaborazione tra Camera e Senato, abbia presto l'ok definitivo e diventi legge operativa" conclude.