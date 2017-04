Preservativi da distribuire a scuola: presentato ddl, annuncia Mattesini (PD)

Donella Mattesini del PD informa sul ddl sessualità presentato in Parlamento.

"Abbassare i prezzi dei preservativi, distribuirli nelle scuole e migliorare l'informazione dei giovani sulle infezioni sessualmente trasmesse, come papilloma virus e HIV, di cui si registrano nel mondo 30 milioni di casi l'anno" afferma in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Donella Mattesini.



"Un ddl mirato ai giovani che vuole riportare all'attenzione politica e mediatica il tema della sessualità consapevole e della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST) ormai relegato alla sfera personale e all'informazione sui social, mentre sono in crescita malattie come l'AIDS che hanno il loro principale canale di contagio nei rapporti sessuali non protetti con costi umani e finanziari enormi", spiega.



"Un tema assai delicato che ha bisogno di una rinnovata responsabilità politica istituzionale, i dati forniti dal Censis ci dicono infatti che tra i giovani fra 12 e 24 anni solo il 15,3% si considera ben informato sul tema. - specifica l'esponente dem - Pochi conoscono la differenza tra metodi di contraccezione, come la pillola, e metodi per prevenire infezioni sessualmente trasmesse, come il profilattico. Anche la conoscenza di queste malattie è bassa".



"Quindi occorre andare incontro ai giovani e la scuola, in questo senso, può essere un canale fertile adatto a fornire un'informazione corretta basata sulla conoscenza scientifica. - afferma - Abbiamo anche proposto in accordo con il ministero delle Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'istallazione di distributori di profilattici nelle scuole, per superare la vergogna di acquistarli in farmacia o al supermercato, e la definizione di linee guida per svolgere campagne informative sul sesso sicuro negli istituti superiori e nelle università. Infine la diminuzione dell'IVA sui profilattici al 10% perché nonostante siano dispositivi medici necessari per prevenire queste malattie il loro prezzo ha una aliquota al 22%, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei".



Specifica in ultimo: "Siamo consapevoli che questo disegno di legge rappresenta un punto di partenza ma riteniamo importante accompagnare i nostri giovani in un percorso che se affrontato serenamente può rendere la loro vita certamente migliore."