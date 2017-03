Minori non accompagnati in linea con convenzioni internazionali, dice Mattesini (PD)

Donella Mattesini del PD sul ddl sui minori non accompagnati.

"L'approvazione da parte del Senato del disegno di legge sui minori non accompagnati è un altro passo importantissimo di questa legislatura. Il testo dovrà tornare alla Camera che mi auguro lo approvi in fretta perché l'Italia ha l'urgenza di dotarsi di un sistema complessivo di accoglienza per i minori non accompagnati. E' un disegno di legge in linea con tutte le convenzioni internazionali - illustra in una nota la senatrice del Partito Democratico Donella Mattesini -, il primo tentativo in Europa di dare un preciso seguito a un dovere fondamentale: il diritto del minore."



"Il punto centrale del provvedimento è la necessità che i bambini siano considerati minori prima di essere immigrati. Abbiamo cercato di tenere insieme il diritto dei minori di essere accolti e sottratti alla microcriminalità con la sicurezza dei cittadini, le due cose possono e devono stare insieme. Siamo inoltre venuti incontro ai Comuni perché questo disegno di legge affida allo Stato e non più ai singoli territori il carico di provvedere al percorso di accoglienza del minore, dalla tutela della salute al diritto all'istruzione. Favorire l'inserimento sociale rispettando il loro progetto di vita significa prendersi cura di chi arriva e di chi è qui ad accoglierli. E' una legge di civiltà che possa rendere il nostro Paese più giusto e anche più sicuro" continua in ultimo l'esponente dem.