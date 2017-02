Cyberbullismo: ddl per promozione culturale uso corretto del web, dice Mattesini (PD)

"I minori non sono piccoli adulti, sono soggetti di diritto, per questo è necessario che siano a loro riservate specifiche normative non diluite in generici provvedimenti. Questa è l'ottica che ha permeato l'approvazione del ddl di contrasto al cyberbullismo" spiega in una nota la senatrice Donella Mattesini, capogruppo PD in Commissione bicamerale Infanzia e adolescenza.



"Oggi, ancor più che ieri, serve un patto, un'alleanza capace di rafforzare il diritto dei minori ad una specifica protezione. Ciò va fatto anche con riferimento al fenomeno del cyberbullismo. - aggiunge - Il provvedimento non è basato su atteggiamenti sanzionatori, non criminalizza il web, bensì sulla prevenzione e sulla promozione culturale dell'uso corretto della rete, mettendo in primo piano la responsabilità individuale e collettiva sia dei minori che degli adulti. Al centro c'è l'elemento educativo e quindi la scuola, cioè il luogo nel quale si verificano circa il 90 per cento degli episodi di cyberbullismo".



"Puntare alla formazione del personale in stretta collaborazione con le famiglie e con le istituzioni locali, significa che l'educazione all'uso consapevole della rete deve diventare un'attività permanente quasi una sorta di DNA del processo educativo. - aggiunge la parlamentare - Altro aspetto significativo del provvedimento è la previsione di un piano di azione integrato attraverso la costituzione di un tavolo tecnico, sia a livello nazionale sia a livello locale, composto dai vari ministeri interessati. Un percorso inclusivo che attraverso la formazione e la co-formazione di tutti i soggetti istituzionali può costruire non solo un argine al dilagare del fenomeno del cyberbullismo, ma anche una nuova e comune consapevolezza che aiuterà ad evitare pesanti conseguenze a chi non usa correttamente il web".



"Si tratta, quindi, di lavorare tutti insieme, genitori, istituzioni e operatori per sostenere la formazione di identità individuali e collettive più forti, nella battaglia che speriamo vincente contro questo grave fenomeno che affligge la nostra società" conclude l'esponente dem.