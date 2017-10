M5S espella Parisi dopo grave attacco a Rosato, dice Ferranti (PD)

Donatella Ferranti del PD sul post del candidato assessore M5S in Sicilia.

"Un attacco gravissimo, che nessuna polemica politica può giustificare" riflette in un comunicato la deputata del Partito Democratico Donatella Ferranti.



L'esponente dem segnala in ultimo: "Le scuse personali possono mitigare, ma non cancellano la gravità di un metodo fondato sull'aggressione e l'intimidazione di un avversario politico e sull'incitamento all'odio, un metodo che dovrebbe preoccupare tutte le forze politiche. Non basta la timida presa di distanza del candidato governatore Giancarlo Cancelleri, occorre che da parte dei 5 Stelle ci sia una ferma condanna di Parisi e il suo allontanamento dal movimento."