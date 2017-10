Ddl whistleblowing: calendarizzazione sia veloce alla Camera, dice Ferranti (PD)

Donatella Ferranti del PD commenta il ddl sul whistleblowing.

L'approvazione della pdl sul whistleblowing in Senato "è un ulteriore passo avanti nella lotta alla corruzione" assicura in una nota la deputata del Partito Democratico Donatella Ferranti.

"Una efficace e concreta tutela di chi segnala illeciti può rivelarsi strumento prezioso nel rompere quel circuito omertoso che rende spesso difficile scoprire i fenomeni corruttivi. - aggiunge - Sarà ora mio impegno assicurare, in accordo con il presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano, una celere calendarizzazione del provvedimento per il voto definitivo".

"La legge sul whistleblowing completa infatti le importanti norme anticorruzione varate dalla maggioranza in questa legislatura e colma un 'vuoto' legislativo da tempo denunciato dal GRECO e da altri organismi internazionali", sottolinea.