Testamento biologico: ostruzionismo per affossare legge?, chiede Lenzi (PD)

"Sul testamento biologico è in corso una discussione di merito estremamente delicata. L'iniziativa parlamentare fino ad ora ha prodotto un testo equilibrato che non apre né al suicidio assistito né all'eutanasia. Il confronto prosegue e non vorremmo che interrompere questo percorso sia l'obiettivo di chi sta assumendo un mero atteggiamento ostruzionistico. Vista l'estrema sensibilità del tema occorre evitare ogni strumentalizzazione perché il paese aspetta una legge organica e il nostro dovere è quello di garantirla" fa sapere in una nota la deputata del Partito Democratico Donata Lenzi.