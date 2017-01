Testamento biologico: ok a emendamento per tutela della vita, dice Lenzi (PD)

"All'interno della discussione di merito della pdl sul testamento biologico - commenta in una nota Donata Lenzi, deputata del Partito Democratico -, in Commissione abbiamo approvato un mio emendamento che premette all'intero articolato della legge, nel rispetto della Costituzione, i principi di tutela della vita, della salute e l'obbligo di avere il consenso del paziente".



"Le opposte reazioni che ci sono state mi rassicurano di aver fatto una scelta molto equilibrata. - sottolinea - Piuttosto, la mia preoccupazione è che per arrivare a questo risultato sono state necessarie due sedute; mi auguro che nel prosieguo dell'esame della pdl si proceda sempre con l'attenzione al merito piuttosto che alle strumentalizzazioni di partito, pur sapendo le difficoltà della fase attuale."