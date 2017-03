Testamento biologico: norme equilibrate ed eutanasia non c'entra, dice Lenzi (PD)

Donata Lenzi del PD sul testamento biologico.

"Si è concluso in Commissione Affari sociali l'esame del testo unico sul testamento biologico iniziato più di un anno fa. Il testo che approda in Aula è equilibrato, valorizza la relazione tra medico e paziente, nel pieno rispetto dell'art. 32 della Costituzione e non si occupa del problema dell'eutanasia. - assicura in una nota Donata Lenzi, deputata del Partito Democratico - Ci auguriamo che la discussione che si terrà in Aula da lunedì 13 marzo sia centrata nel merito e non venga utilizzata una materia così delicata per strumentalizzazioni ideologiche. Ringrazio il presidente Marazziti che ha dimostrato grande correttezza istituzionale anche in momenti difficili".