Testamento biologico: bene saltare i 3.200 emendamenti, dice Lenzi (PD)

"Esprimo grande apprezzamento per la decisione dell'ufficio di presidenza della Commissione Affari sociali di entrare nel merito della discussione del testo unico sul testamento biologico invece di confrontarsi sui 3.200 emendamenti, in gran parte ostruzionistici" riporta in una nota la deputata del Partito Democratico Donata Lenzi.



"La disponibilità del presidente di non vincolarsi a logiche matematiche ci permetterà un confronto serio e approfondito in merito a un tema delicato che tocca le coscienze di ognuno di noi e che da tanti anni aspettava di essere affrontato con serietà e senza strappi" riflette infine.