Terzo Settore: bene decreti attuativi da CdM, dice Lenzi (PD)

Donata Lenzi del PD sui decreti attuativi della riforma del Terzo settore.

"Apprezzamento per l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri dei decreti attuativi, previsti dalla riforma del Terzo settore, quasi al compimento di un anno dall'approvazione della legge delega da parte del Parlamento" dichiara in un comunicato Donata Lenzi, deputata del Partito Democratico.



"Adesso le commissioni parlamentari competenti daranno i loro pareri per arrivare all'approvazione definitiva dei decreti e lo faranno ascoltando in modo ampio lo straordinario e variegato mondo del Terzo settore" espone in ultimo.