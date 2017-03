Sanità: incomprensibile rifiuto Regioni a tagli equidistribuiti, dice Lenzi (PD)

Donata Lenzi del PD sui tagli alla sanità.

"Apprendiamo dalla risposta a una nostra interrogazione che l'intesa tra Stato e Regioni del 23 febbraio, diretta a distribuire tra le Regioni i tagli previsti dalla legge di stabilità, comporta la sottrazione di 485 milioni dal fondo sanitario e dai fondi sociali a causa del rifiuto di due Regioni a statuto speciale a fare la loro parte" riporta in una nota la deputata del Partito Democratico Donata Lenzi.



"Ricordo che anche grazie all'impegno dei parlamentari il fondo per la non autosufficienza prevede quest'anno uno stanziamento di 500 milioni e 311 milioni sono previsti per il fondo sociale. Questi fondi sono destinati a scopi sociali e non sta alla competenza delle Regioni destinarli ad altri scopi in disprezzo del Parlamento. Incredibile poi che le Regioni a statuto speciale si sottraggano e scarichino sulle persone in stato di bisogno delle altre Regioni i tagli che avrebbero dovuto affrontare" conclude.