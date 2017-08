Dopo scuola e Polizia servono assunzioni anche nella sanità, dice Lenzi (PD)

Donata Lenzi del PD sulle assunzioni statali.

"L'allentamento dei vincoli alle assunzioni per la scuola e le forze dell'ordine è un fatto sicuramente positivo. Ricordo, però, che la sanità è invece ancora sottoposta a vincoli rigidi con conseguenze gravi soprattutto nel settore dell'emergenza, conseguenze che, come è facile capire, si scaricano su pazienti. Mi auguro quindi che nella prossima legge di stabilità si tenga conto di questa situazione" segnala in una nota Donata Lenzi, deputata del Partito Democratico.