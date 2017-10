Cannabis a uso medico: è aiuto concreto, dice Lenzi (PD)

Donata Lenzi del PD sull'approvazione alla Camera al ddl sulla legalizzazione della cannabis.

"Esprimo grande apprezzamento per l'approvazione a larga maggioranza della legge sulla coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico" commenta in un comunicato Donata Lenzi, deputata del Partito Democratico.

"Si tratta di un aiuto concreto nel contenimento del dolore per i malati gravi resistenti alle terapie convenzionali e per questo è una norma di grande civiltà. Adesso ci auguriamo che si arrivi rapidamente all'approvazione definitiva al Senato" sottolinea in ultimo.