Biotestamento non introduce eutanasia: testo equlibrato, dice Lenzi (PD)

Donata Lenzi del PD sul biotestamento.

"L'esame della proposta di legge in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento va avanti" fa sapere in un comunicato Donata Lenzi, deputata del Partito Democratico, in merito al testamento biologico.



La parlamentare del PD illustra dunque: "Mercoledì 19 aprile nell'Aula di Montecitorio riprenderanno le votazioni sugli emendamenti al testo uscito dalla Commissione Affari sociali dopo un anno di lavoro e approfondimento."



Prosegue in conclusione: "Il testo è equilibrato e si basa sul riconoscimento della volontà del paziente e sulla possibilità di poter rifiutare e interrompere le cure. È necessario dare risposte dopo anni di discussioni che non hanno portato all'approvazione di nessun testo. Sarebbe però sbagliato pensare che questa legge introduca l'eutanasia così come avviene in Svizzera."