Biotestamento: bene impegno Lorenzin su registro Dat, dice Lenzi (PD)

"L'impegno del ministro Beatrice Lorenzin a seguire il tema del ddl sul fine vita e a rendere efficaci le Dichiarazioni anticipate di trattamento è molto positivo. Infatti, solo con l'appoggio del ministero sarà possibile realizzare un registro nazionale delle Dat che, anche se non indispensabile, è certamente utile per rendere le dichiarazioni anticipate note agli operatori sanitari. Ci auguriamo che il Senato possa iniziare in breve tempo l'esame del ddl approvato ieri alla Camera con una ampia maggioranza" commenta in un comunicato Donata Lenzi, deputata del Partito Democratico.