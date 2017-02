Tusk si accorge che ci sono troppi migranti irregolari: chiudere rotta Libia - Italia

L'UE non ha fino a questo momento non ha dato prova di saper gestire le ricollocazioni dei migranti ma "ha dimostrato di essere capace di chiudere le rotte di migrazioni irregolari, come ha fatto nella rotta del mediterraneo orientale", afferma il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk dopo l'incontro col premier libico Fayez al-Sarraj.



Tusk dichiara quindi che "ora è tempo di chiudere la rotta dalla Libia all'Italia. - aggiungendo - Ho parlato a lungo col premier Paolo Gentiloni ieri e posso assicurare che possiamo riuscirci. Quello che serve è la piena determinazione a farlo".



La politica dell'accoglienza, evidentemente, non sta pagato in termini di consensi elettorali e così oggi l'Unione europea sembra decisa a fare marcia indietro, con Tusk che giustifica questo cambio di rotta spiegando: "Lo dobbiamo prima di tutto a chi soffre e rischia la vita, ma lo dobbiamo anche agli italiani e a tutti gli europei".



Mentre finora si parlava solo di rifugiati, ora invece Tusk si accorge che a rischiare la vita nelle traversate nel Mediterraeo sono anche "migranti irregolari", il cui numero "non è sostenibile né per la UE né per la Libia" visto che "i trafficanti minano l'autorità dello stato libico per il loro profitto".