Trump pronto ad attaccare ancora Siria. Russia: non superi linea rossa

Dopo il voltafaccia di Donald Trump, c'è sempre più il timore di una Terza Guerra Mondiale. Gli Stati Uniti chiedono alla Russia di abbandonare Bashar al-Assad, assicurando che potrebbe esserci una ulteriore azione militare in Siria. Russia ed Iran invitano Trump a non oltrepassare la "linea rossa". Intanto, verso la Corea del Nord si dirige il gruppo da battaglia di una portaerei statunitense.

Donald Trump sembra davvero pronto ad invadere la Siria. Mentre indiscrezioni vogliono che l'esercito americano stia inviando in queste ore a 150mila riservisti delle lettere con un preavviso di mobilitazione, H.R. McMaster, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump (lo stesso che vuole distribuire bombe atomiche USA in Corea del Sud), nella sua prima intervista televisiva chiede alla Russia di rivalutare il suo sostegno al presidente siriano Bashar al-Assad, lasciando aperta la possibilità di una ulteriore azione militare degli Stati Uniti contro la Siria. La stessa richiesta a Mosca era stata fatta dal Segretario alla Difesa del Regno Unito, Sir Michael Fallon.



E questo, a meno di 24 ore dalla dichiarazione congiunta rilasciata da Russia e Iran dove si chiarisce che gli USA non possono più superare quella "linea rossa" che segna il confine tra pace e guerra come fatto quando ha lanciato i missili in Siria. Ad ogni nuova aggressione in Siria, Russia e Iran assicurano che saranno costretti a "rispondere con la forza" per supportare Assad.



Rinnegando quanto detto fino ad un paio di giorni prima dell'attacco chimico a Khan Shaykhun, Donald Trump continua però a vedere un cambio di regime in Siria come una delle sue nuove priorità, assicura anche Nikki Haley, l'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite.



In un'intervista a "State of the Union", Haley spiega infatti che gli Stati Uniti non riescono più ad immaginare una Siria in pace con Assad e con l'influenza iraniana nel Paese. Concetto ribadito alla Fox News anche da McMaster spiegando che ad oggi l'obiettivo degli statunitensi non sarà più solo quello di sconfiggere lo Stato Islamico ma defendestrare Assad, aggiungendo: "In questo momento, penso che tutti nel mondo vedono la Russia come parte del problema".



Rex Tillerson, segretario di Stato USA, ha invece già anticipato che "operazioni sono in corso" per organizzare una coalizione per rimuovere Assad dal potere.



Il mondo quindi è oggi in balia di un "Trump che prenderà qualunque decisione se pensa che è nel migliore interesse del popolo americano" e di un Kim Jong-un che è pronto a replicare con una bomba atomica. Un eventuale invasione od un ulteriore attacco alla Siria, infatti, potrebbe scatenare la Terza Guerra Mondiale se nel conflitto entra a far parte anche la Corea del Nord.



Pyongyang ha infatti subito condannato l'attacco USA alla Siria come "un atto di aggressione intollerabile" che "prova più di un milione di volte" quando sia giusto continuare il proprio programma nucleare. L'aggressività nordcoreana inoltre potrebbe venir stimolata dal fatto che gli Stati Uniti hanno deciso di inviare verso la penisola coreana anziché in Austrialia, come da programma, il gruppo da battaglia della portaerei Carl Vinson, a propulsione nucleare, in missione nel mar Cinese meridionale.



Di norma un gruppo da battaglia di una portaerei statunitense è composto da 1 portaerei, 2 incrociatori lanciamissili, 2 cacciatorpediniere lanciamissili, 2 fregate, 2 sottomarini d'attacco ed 1 nave appoggio per rifornimenti.