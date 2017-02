Trump boicottato dai media ma maggioranza americani approva politiche su immigrati

Un autorevole sondaggio rivela che le politiche sull'immigrazione di Donald Trump sono apprezzate dalla maggioranza degli americani. Il 53% è a favore del bando contro rifugiati provenienti dai paesi islamici e l'80% è contro le città santuario che proteggono i clandestini.

Nonostante Donald Trump venga quotidiamente criticato e boicottato dai media mainstream (gli stessi convinti che avrebbe vinto Hillary Clinton), le politiche sull'immigrazione del Presidente USA piacciono alla maggioranza degli americani.



In base ad un sondaggio pubblicato da The Hill e condotto dalla Harvard Center for American Political Studies e da The Harris Poll (su 2.148 persone di cui il 39% democratici, 30% repubblicani, 27% indipendenti, 5% altri), il 53% dei cittadini statunitensi approva per esempio il bando temporaneo contro rifugiati e cittadini provenienti da 7 Paesi islamici (47% contro) ed il 38% ritiene che la sospensione da parte dei giudici renda la Nazione meno sicura.



Il 75% è invece a favore di un maggior controllo al confine (25% contro) e l'80% si dichiara contro le cosiddette città santuario dei clandestini.



Le città santuario negli USA, per lo più rette da sindaci di area democratica, offrono infatti protezione agli immigrati clandestini e si rifiutano di cooperare con i servizi immigrazione. Attraverso un decreto Donald Trump le ha private dei fondi federali. La sola New York, per esempio, intasca oltre 10 miliardi di dollari da questi fondi federali.



Stando a questo sondaggio, il 52% degli americani è a favore della revoca dei fondi federali a queste città e ben l'80% ritiene che le autorità locali delle città santuario dovrebbero consegnare i clandestini a quelle federali.



Inoltre, il 77% si dice favorevole ad una riforma complessiva dell'immigrazione (solo il 23% è contro). Mark Penn, co-direttore dell'indagine, sottolinea infatti che da ciò che emerge dai dati "l'opinione pubblica vuole migranti onesti trattati correttamente e che siano espulsi quelli che commettono crimini".



Matteo Salvini, leader della Lega Nord, riflettendo sul sondaggio commenta: "Alla faccia di giornalisti faziosi, cantanti milionari e buonisti vari...Sono convinto che anche gli italiani la pensino così!".