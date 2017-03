Terrorismo: in nuovo bando Trump esclude Iraq e titolari Green Card

Donald Trump sarebbe pronto a firmare un nuovo ordine esecutivo per vietare ai cittadini di sei nazioni a maggioranza musulmana di entrare negli Stati Uniti. Dal bando escluso l'Iraq. Salvi i titolari della Green Card.

Il presidente USA Donald Trump dovrebbe firmare entro oggi nuovo ordine esecutivo per vietare ai cittadini di sei nazioni a maggioranza musulmana di entrare negli Stati Uniti per un periodo iniziale di 90 giorni.



Secondo la Reuters, a differenza del precedente ordine esecutivo fermato dai tribunali, Trump avrebbe escluso l'Iraq mentre saranno bloccati all'ingresso i cittadini provenienti da Iran, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen.



Questa volta però il divieto d'ingresso non dovrebbe riguardare le migliaia di persone già titolari della Green Card che si trovano quindi legalmente negli Stati Uniti. L'ordine esecutivo non colpirà inoltre i rifugiati siriani.



L'esclusione dell'Iraq sarebbe stata decisa a seguito delle misure sui visti più rigorose adottate dal governo locale. E' anche vero che dopo il divieto emesso il 27 gennaio scorso, il governo guidato dal premier Haider Al-Abadi aveva vicendevolmente vietato ai cittadini americani di entrare in Iraq, anche a coloro che lavorano nel settore petrolifero.



Il Ministero degli Esteri dell'Iraq esprime infatti "un profondo sollievo per la decisione del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di adottare una deroga per gli iracheni sul divieto di viaggio per gli USA", come si legge in una nota.



Il portavoce del Ministero degli Esteri iracheno Ahmed Jamal ha quindi sottolineato che tale decisione "consolida l'alleanza strategica tra Baghdad e Washington in molti campi, in primis quella contro il terrorismo".