Prima telefonata con Xi Jinping e Trump ammette principio unica Cina

Pace fatta con la Cina comunista dopo la polemica sorta quando Donald Trump, appena insediatosi alla Casa Bianca, accettò la telefonata della leader di Taiwan. Nel corso della prima telefonata a Xi Jinping, Trump accettato di "onorare il principio di una sola Cina".

Primo colloquio telefonico tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. Secondo quanto riferisce la Casa Bianca, Trump e Xi Jinping hanno avuto "una lunga conversazione telefonica", durante la quale i due leader "hanno discusso molti temi".



L'intera conversazione "è stata estremamente cordiale ed entrambi hanno esteso i migliori auguri ai popoli dei due Paesi", viene inoltre specificato.



I rapporti tra Stati Uniti e Cina sembrano quindi essersi nuovamente distesi, dopo le polemiche sollevate quando Trump, subito dopo il suo insediamento, accettò la telefonata della leader di Taiwan.



Con quella telefonata, Donald Trump sembrava aver messo in discussione il principio dell'unica Cina, quella cioè della comunista Repubblica Popolare.



Trump, che punta però ad avviare cooperazioni bilaterali economico - commerciali con tutti i Paesi, ha rimediato a questo primo sgarbo diplomatico inviando pochi giorni fa a Xi Jinping gli auguri di buon Capodanno lunare.



Oggi invece, "su richiesta del presidente cinese" come recita il comunicato della Casa Bianca, nel corso della telefonata Trump ha accettato di "onorare il principio di una sola Cina".



Presupposto indispensabile per avviare "discussioni e negoziazioni su varie questioni di reciproco interesse" che i due leader si sono "impegnati" ad avviare.