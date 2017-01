Donald Trump, discorso: il potere torna al popolo, e Dio lo vuole unito

Donald Trump è ufficialmente il 45esimo Presidente degli Stati Uniti. Dopo aver prestato giuramento su due Bibbie, la prima appartenuta ad Abramo Lincoln (primo Presidente USA) e la seconda regalata dalla madre del 1955, Trump nel suo discorso inaugurale ha precisato immediatamente che "oggi non stiamo semplicemente trasferendo il potere da un'amministrazione all'altra o da un partito all'altro, ma stiamo trasferendo il potere da Washington DC per darlo di nuovo a voi, il popolo".



"Per troppo tempo, un piccolo gruppo nella capitale della nostra nazione ha raccolto i frutti di governo, mentre il popolo ne ha sostenuto il costo. - prosegue Donald Trump - Washington è fiorita, ma le persone non hanno potuto condividere questa sua ricchezza. I politici prosperarono, ma i posti di lavoro diminuiscono e le fabbriche chiudono. L'establishment protegge se stesso ma non i cittadini del nostro paese. Le loro vittorie non sono state le vostre vittorie. I loro trionfi non sono stati i vostri trionfi. E mentre hanno festeggiato nella capitale della nostra nazione c'era poco da festeggiare per le famiglie che lottano su tutto il nostro territorio".



"Tutti questi cambiamenti stanno partendo proprio qui ed ora, perché questo momento è il vostro momento e appartiene a voi. Appartiene a tutti coloro riuniti qui oggi e a tutti quelli che ci guardano in tutta l'America. Questo è il vostro giorno. Questa è la vostra festa. E gli Stati Uniti d'America sono il vostro paese. - assicura il neo presidente - Ciò che veramente conta non è quale partito controlla il nostro governo, ma se il nostro governo è controllato dal popolo. Il 20 gennaio 2017 sarà ricordato come il giorno in cui le persone sono diventate di nuovo i governanti di questa nazione. Gli uomini e le donne dimenticati del nostro Paese non saranno più dimenticati. Ognuno di voi sarà ascoltato ora. Ti sei unito a decine di milioni di persone per diventare parte di un movimento storico, di cui il mondo non ne ha mai visto di simile prima".



"Al centro di questo movimento c'è una convinzione fondamentale, che una nazione esiste per servire i suoi cittadini. Gli americani vogliono grandi scuole per i loro figli, quartieri sicuri per le loro famiglie, e buoni posti di lavoro per se stessi. Queste sono giuste e responsabili richieste di giuste persone e giustamente comuni. - sottolinea Trump - Ma per troppi dei nostri cittadini, esiste una realtà diversa: madri e bambini intrappolati nella povertà nelle nostre città; fabbriche arrugginite sparse la fuori come lapidi in tutto il paesaggio della nostra nazione; un sistema educativo ricco, ma che lascia i nostri studenti giovani e belli privi di ogni conoscenza; e il crimine e le bande e le droghe che hanno rubato troppe vite e derubato il nostro Paese di tanto potenziale non realizzato".



"Questa carneficina americana si ferma qui e si ferma ora. - chiarisce - Noi siamo una nazione e il loro dolore è il nostro dolore. I loro sogni sono i nostri sogni. E il loro successo sarà il nostro successo. Condividiamo un solo cuore, una sola casa, e un solo destino glorioso. Il giuramento d'ufficio che formulo oggi è un giuramento di fedeltà a tutti gli americani".



Donald Trump poi apre una parentesi sulla situazione economica americana. "Per molti decenni, abbiamo arricchito l'industria estera a scapito dell'industria americana; sovvenzionato gli eserciti di altri paesi, consentendo nel contempo un triste impoverimento dei nostri militari. Abbiamo difeso i confini di altre nazioni, mentre abbiamo rifiutato di difendere i nostri. E migliaia di miliardi e miliardi di dollari spesi all'estero, mentre le infrastrutture degli Stati Uniti sono cadute in rovina e nel degrado. Abbiamo fatto altri paesi ricchi, mentre la ricchezza, la forza e la fiducia del nostro paese si è dissipata all'orizzonte. - denuncia - Una dopo l'altra, le fabbriche hanno chiuso ed hanno abbandonato le nostre terre senza che sia stato rivolto nemmeno un pensiero verso quei milioni e milioni di lavoratori americani che si sono lasciati alle spalle. La ricchezza della nostra classe media è stata strappata dalle loro case e poi ridistribuita in tutto il mondo".



"Ma questo è il passato. E ora, dobbiamo solo guardare al futuro. - rassicura Trump - Noi ci siamo riuniti qui oggi per promuovere un nuova istanza che sia sentita in ogni nostra città, in ogni capitale straniera, in ogni stanza del potere. Da oggi in poi, una nuova visione governerà la nostra terra. Da oggi in poi, ci sarà prima l'America, prima l'America. Ogni decisione sul commercio, sulle tasse, in materia di immigrazione, per gli affari esteri sarà fatto per beneficiare i lavoratori americani e le famiglie americane. Dobbiamo proteggere i nostri confini dalle devastazioni di altri paesi che fanno i nostri prodotti, che rubano le nostre aziende e distruggendo il nostro lavoro. Il protezionismo porterà una grande prosperità e forza. Mi batterò per voi fino all'ultimo mio respiro e non lascerò che mi buttino giù".



"L'America tornerà a vincere, e vincerà come mai prima. - dichiara - Ci riporteremo indietro il lavoro. Ci riprenderemo i confini. Ci riprenderemo la nostra ricchezza. E ci riprenderemo i nostri sogni. Costruiremo nuove strade, autostrade, ponti, aeroporti, gallerie e ferrovie in tutta la nostra meravigliosa nazione. Vogliamo portare via la nostra gente dall'assistenzialismo e riportarla a lavorare, per ricostruire il nostro paese con le mani americane ed il lavoro americano. Seguiremo due semplici regole: acquistare americano e noleggiare americano".



Il 45esimo Presidente degli Stati Uniti annuncia poi come intende procedere in polica estera, segnando una vera svolta. "Cercheremo di avere rapporti di amicizia e di buona volontà con le nazioni del mondo, ma lo faremo nella consapevolezza che è diritto di tutte le nazioni mettere al primo posto i propri interessi. - assicura Trump - Noi non cerchiamo di imporre il nostro stile di vita a nessuno, ma piuttosto di farlo risplendere come esempio. Lo faremo brillare per farlo seguire a tutti. Rafforzeremo vecchie alleanze e ne formeremo di nuove e uniremo il mondo civilizzato contro il terrorismo islamico radicale, che verrà eliminare dalla faccia della Terra".



"Le fondamenta della nostra politica sarà una fedeltà totale agli Stati Uniti d'America, e attraverso la lealtà verso il nostro paese, noi riscopriremo la lealtà reciproca. Quando apri il tuo cuore al patriottismo, non c'è spazio per il pregiudizio. - conclude - La Bibbia ci dice quanto è buono e quanto è bello che il popolo di Dio viva insieme in unità. Dobbiamo parlarci e aprire le nostre menti, discutere onestamente su ciò che ci divide, ma perseguire sempre la solidarietà. Quando l'America è unita, l'America è assolutamente inarrestabile. Non ci dovrebbe essere alcun timore. Siamo protetti e saremo sempre protetti. Saremo protetti dai grandi uomini e donne delle forze militari e della polizia. E, soprattutto, saremo protetti da Dio".



La traduzione del discorso di giuramento di Donald Trump è di Mainfatti.it.