Abolizione Obamacare: primo via libera al dibattito in Senato USA

Il Senato USA ha dato il primo via libera al dibattito per la riforma della Sanità, che punta ad abolire l'Obamacare. Essenziale la presenza in Aula di John McCain.

Il Senato americano ha ieri dato il primo via libera al dibattito per la riforma della Sanità, che punta ad abolire l'Obamacare. Essenziale è stata la presenza in Aula del senatore dell'Arizona John McCain, veterano del Vietnam ed ex avversario di Obama alle presidenziali del 2008, a cui pochi giorni fa è stato diagnosticato un tumore al cervello. La mozione che prevede l'avvio del dibattito sulla riforma sanitaria è infatti passata per un solo voto, risultato ottenuto anche grazie al voto del vicepresidente Mike Pence che per l'occasione ha presieduto la seduta. "È un grande passo", ha commentato Donald Trump.

Filomena Darelli

© riproduzione riservata | online: 26/07/2017 | update: 26/07/2017

