Scilipoti eletto vicepresidente Commissione Tecnologia Assemblea NATO

Emilio Floris di Forza Italia commenta l'elezione di Domenico Scilipoti.

"Desidero far giungere al collega e amico, senatore Domenico Scilipoti, le più vive felicitazioni per il nuovo incarico, cui è stato eletto ieri a Bucarest, di vicepresidente della commissione Scienza e Tecnologia dell'Assemblea parlamentare della NATO" informa in un comunicato il senatore di Forza Italia Emilio Floris.

"Sono certo che anche in questo nuovo ruolo saprà mettere a frutto le sue conoscenze scientifiche insieme con la passione politica che lo contraddistingue nella sua attività quotidiana" rende noto infine il parlamentare forzista.