Scilipoti alla NATO: "porterò con me insegnamenti del popolo siciliano"

Il senatore di Forza Italia Domenico Scilipoti, celebre per esserer stato tra i "responsabili" che nel 2011 salvarono il governo Berlusconi anche se eletto nell'Italia dei Valori, sbarca alla NATO. Scilipoti infatti è stato nominato vicepresidente della Commissione scienze, tecnologia e sicurezza della NATO nonché inserito dall'organizzazione nella Commissione che dovrà occuparsi dei rapporti con l'Ucraina.



"La responsabilità di un incarico internazionale in un momento così delicato per gli equilibri geopolitici mi motiva molto e rende il mio impegno politico ancora più appassionato" dichiara Domenico Scilipoti, assicurando: "Porterò con me gli insegnamenti del popolo siciliano". Quelli ovviamente "dell'accoglienza e dell'incontro tra culture, una ricetta vincente nella storia passata", spiega Scilipoti.