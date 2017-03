Migranti: stime del Viminale mettono in allarme Comuni, dice Scilipoti (Fi)

Domenico Scilipoti di Forza Italia sull'emergenza migranti.

"Le stime del Viminale parlano di 250 mila persone in arrivo dalla sola Libia a fronte di 181 mila arrivati l'anno precedente. Ci avevano imposto di ricollocare nei Comuni sfruttando il coefficiente di 2,5 migranti ogni mille residenti, numeri tarati su 200 mila stranieri. Tutte misure fallimentari e assolutamente insufficienti. A qualcuno questa invasione conviene" denuncia in un comunicato Domenico Scilipoti, senatore di Forza Italia.



"Se poi li andiamo a prendere direttamente a poche miglia dalla costa libica grazie alle rotte illegittime delle navi Ong, per riportarli da noi, abbiamo praticamente creato un corridoio sul mare. - osserva - Ed i richiedenti asilo sono solo una minoranza".



"I Comuni non hanno la forza per sostenere questi numeri e in molti casi l'imposizione di Sprar e Hotspot non rassicura la cittadinanza. - avverte quindi il parlamentare - I governi di centrosinistra, colpevoli di incapacità politica, hanno mal gestito questa emergenza, ora servono risposte forti per fermare questa invasione che rappresenta un attacco alla nostra sovranità nazionale e una seria minaccia alla sicurezza delle nostre città."