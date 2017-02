Aborto: bando per non obiettori è precedente inaccettabile, dice Scilipoti (Fi)

Domenico Scilipoti di Forza Italia sul bando per medici non obiettori.

"Il bando dell'ospedale San Camillo di Roma, che prevede un concorso per due medici non obiettori, costituisce un precedente inaccettabile di discriminazione" chiarisce in un comunicato Domenico Scilipoti, senatore di Forza Italia.



"Se è vero, infatti, che l'interruzione di gravidanza prevista dalla 194 va garantita quando ne ricorrano i presupposti, è anche vero che un bando pubblico non può discriminare tra medici obiettori e non obiettori" prosegue il politico forzista.



"Nel caso di assenza in una data struttura di un medico non obiettore, possibilità rarissima, è possibile richiedere l'intervento di un medico non obiettore ad altra struttura sanitaria attraverso l'istituto della mobilità", ricorda quindi il parlamentare.



"Auspico, pertanto, che il bando del San Camillo venga ritirato, - espone in ultimo - diversamente sarà necessario l'intervento della magistratura amministrativa."