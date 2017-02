Aborto: Forza Italia contrasterà PD su concorsi non obiettori, dice Scilipoti

Domenico Scilipoti di Forza Italia contro i bandi di concorso come quello del San Camillo di Roma per i non obiettori all'aborto.

"Ovviamente contrasteremo con tutte le nostre forze l'idea dei senatori PD Cirinnà, Lo Giudice e Lumia di legittimare attraverso una norma ad hoc i bandi di concorso come quello del San Camillo di Roma, dove saranno assunti due ginecologi non obiettori, attuando così una discriminazione tra medici davvero inaccettabile", annuncia in una nota il senatore di Forza Italia, Domenico Scilipoti.



"Noi siamo per la cultura della vita e la sua difesa ad oltranza, loro vogliono legittimare impropriamente le pratiche contro natura che causano la morte", denuncia il parlamentare.



"Dietro la volontà apparente di garantire la legge 194 - sottolinea infatti l'eesponente azzurro - la sinistra vuole stravolgere quanto quella norma prevede. Si vogliono, in effetti, facilitare gli aborti, al di là dei minimi presupposti clinici per arrivarci, come le verificate problematiche legate alla salute delle mamme e l'imminente pericolo di vita delle stesse".



"Non è vero, come qualcuno vorrebbe far credere che non esisterebbero più la destra e la sinistra. Questo, ad esempio, è un campo in cui emergono in modo palese le differenze ideali, di sostanza tra le due correnti di pensiero politiche. E meno male - conclude - che sia e sarà ancora cosi'".