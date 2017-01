Valeria Fabrizi: da Miss Universo a suor Costanza, a Domenica In

"Valeria Fabrizi ripercorrerà la sua lunga carriera di successi televisivi e cinematografici nella puntata di 'Domenica In' di domenica 22 gennaio in onda domenica 22 alle 17.05 su Rai1. La grande attrice si racconterà in un intenso faccia a faccia con Pippo Baudo - viene illustrato in un comunicato dalla tv di Stato -, ricordando i momenti più significativi della sua vita: dall'esordio, nel 1957, durante il concorso di Miss Universo, fino alle interpretazioni più recenti, che la vedono protagonista, nel ruolo di suor Costanza, nella fiction di Rai1 'Che Dio ci aiuti'."



Si illustra infine: "Star musicale della puntata sarà Amedeo Minghi che, con la sua voce unica ed elegante, proporrà i brani più noti del suo repertorio e celebrerà i primi 50 anni di carriera. Spazio poi all'illusionismo e al Festival Internazionale di magia Supermagic, in calendario al Teatro Olimpico di Roma. I maghi Basilio Tabacchi e Remo Pannain presenteranno, in anteprima per il pubblico di 'Domenica in', alcuni tra i giochi di prestigio più affascinanti. Ospiti in studio l'ideatore e l'organizzatore del Festival. Ancora musica con il giovane trio T.N.T, composto da tenore, soprano e baritono: un mix di voci 'esplosivo' con un repertorio di cover nazionali e internazionali, riadattate ai colori delle loro tonalità. In studio, come di consueto, la Big Band diretta dal Maestro Bruno Biriaco, i balletti e le canzoni della showgirl Manuela Zero e la conduzione di Pippo Baudo con Chiara Francini".