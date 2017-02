Paola Turci, Bianca Guaccero e Nino D'Angelo a Domenica In

Nuovo appuntamento con Domenica In, 26 febbraio su Rai1.

"Paola Turci, con la grinta e il cuore di sempre, sarà ospite della puntata di 'Domenica In' di domenica 26 febbraio e ripercorrerà con l'amico e conduttore Pippo Baudo i momenti più importanti della sua carriera artistica e i dolori, fino al ritorno dopo 16 anni sul palco di Sanremo e al suo rilancio artistico, in onda alle 17.05, su Rai1" spiega in un comunicato la tv di Stato.



"La bella e brava Bianca Guaccero, uno dei volti più amati della tv, intratterrà il pubblico parlando dei suoi numerosi programmi e show di successo mentre Nino D'Angelo presenterà, insieme al figlio Toni, il film 'Falchi', di cui padre e figlio hanno curato rispettivamente colonna sonora e regia. Nino D'Angelo racconterà inoltre le tappe salienti della sua lunga carriera. In studio la Big Band diretta dal Maestro Bruno Biriaco, i balletti e le canzoni della showgirl Manuela Zero" illustra in ultimo la Rai.