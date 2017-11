Lino Banfi tra le sorelle Parodi a "Domenica In" (Rai1)

Rai1, Domenica In, 12 novembre alle 14. Lino Banfi tra le sorelle Parodi.

"Domenica 12 novembre alle ore 14 Cristina e Benedetta Parodi aprono le porte del salotto domenicale di Rai1 e accoglieranno gli spettatori della Rete Ammiraglia per un nuovo appuntamento con Domenica In. Ad inizio puntata Cristina Parodi condurrà un'intervista speciale ed esclusiva ad un notissimo protagonista del mondo dello spettacolo italiano, su un caso di strettissima attualità e grande interesse" viene diffuso in una nota dalla tv di Stato.



"Il pomeriggio proseguirà sulle ali dell'intrattenimento e del sorriso grazie alla presenza in studio del nonno più amato d'Italia - si puntalizza quindi -, il grande Lino Banfi, che si racconterà in maniera inedita e ripercorrerà la sua carriera di successi straordinari. Grande spazio sarà riservato alle storie vere, ma anche a quelle sapientemente raccontate dalle migliori serie televisive o dal cinema. Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere presenteranno la nuova fiction Rai intitolata 'La strada di casa', che debutterà in prima serata su Rai1 da martedì 14 novembre. Ospiti della puntata anche Lino Guanciale, Matilde Gioli e Stefano Fresi, che raggiungeranno le conduttrici per giocare in studio e presentare il film 'La casa di famiglia'. Cinema, televisione, ma anche tanta musica, con Michele Zarrillo e i suoi brani più amati di sempre, e la strana coppia dello swing: Sergio Caputo e Francesco Baccini. E poi, appuntamento immancabile con la cucina divertente di Benedetta che si cimenterà ai fornelli, prima con la classica merenda domenicale, adatta a grandi e piccini, e poi con la sua 'ricetta IN fretta', ideale da replicare per le cene tra amici organizzate all'ultimo minuto. Per la sua consueta rubrica sportiva, Adriano Panatta incontrerà Francesco Graziani, detto 'Ciccio', Campione del mondo di calcio con la nazionale italiana nel 1982."



"Claudio Lippi, invece, intervisterà uno degli artisti rivelazione del momento: Federico Angelucci, tornato prepotentemente alla ribalta dopo 10 anni di assenza, grazie al successo di 'Tale e Quale Show'. Non mancheranno le risate: con l'imitatore Leonardo Fiaschi - che questa domenica vestirà i panni della star della musica internazionale Mika - con il comico Marco Marzocca, ma anche con un nuovo sketch di Lillo & Greg" si precisa infine.