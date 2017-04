Con Totò ed Edoardo Vianello è una Domenica In

Tanti ospiti della puntata di 'Domenica In' il 9 aprile su Rai1.

"A 50 anni dalla morte, Pippo Baudo ricorderà il grandissimo Antonio De Curtis, in arte Totò, nella puntata di 'Domenica In' di domenica 9 aprile alle 17.05. Una serie di immagini indimenticabili, documenti, filmati e testimonianze, tra cui quella in studio di Ninetto Davoli, renderanno omaggio a un artista genio del teatro, cinema e televisione, drammaturgo, poeta, paroliere, cantante e mattatore indiscusso" spiega in un comunicato la Rai.



"Edoardo Vianello, ospite musicale della puntata, ripercorrerà con l'amico e conduttore Pippo Baudo una carriera da record, con i suoi brani più famosi, tutt'ora indimenticati, fino all'esperienza artistica con Franco Califano. Ospiti in studio, infine, Stefania Rocca, Cristiana Capotondi e Matilde Gioli, protagoniste in lotta per i diritti e l'emancipazione delle donne nella fiction di Rai1 'Di padre in figlia', una saga familiare al femminile nata da un'idea di Cristina Comencini e diretta da Riccardo Milani" prosegue la tv di Stato.



Si osserva infine: "In studio, come sempre, la Big Band diretta dal Maestro Bruno Biriaco, i balletti e le canzoni della showgirl Manuela Zero e la conduzione di Pippo Baudo."