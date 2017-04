Amii Stewart: nell'ultima puntata di Domenica In arriva Amii Stewart

Chiara Francini ed Amii Stewart a Domnenica In, il 30 aprile su Rai1.

"Amii Stewart, grande interprete del panorama musicale internazionale, è la guest star dell'ultima puntata in diretta di 'Domenica In', in onda domenica 30 aprile alle 17.05 su Rai1. Con la sua voce che ha segnato gli anni '80 e regalato al pubblico italiano indimenticabili successi in collaborazione con i grandi artisti di casa nostra, da Ennio Morricone a Gianni Morandi, Amii Stewart è ospite di Pippo Baudo per uno strepitoso finale di stagione" fa sapere in un comunicato la tv di Stato.



La Rai segnala dunque: "Sul palco di 'Domenica In' torna, inoltre, Chiara Francini, che, con lo humor e la spigliatezza di sempre, racconta gli ultimi mesi lontani da Baudo, ripercorre i momenti più belli di una carriera in ascesa e presenta il suo nuovo libro 'Non parlare con la bocca piena'."



"Laura Efrikian, volto indimenticabile della tv italiana e storica moglie di Gianni Morandi, invece, parla delle tante persone dello spettacolo e del cinema conosciute nel corso della sua vita di attrice: aneddoti, curiosità ed emozioni oggi raccolti nel suo ultimo libro 'Incontri'" si prosegue.



"E ancora, Bruno Venturini, vero e proprio ambasciatore della canzone napoletana nel mondo, ricorda la vita di viaggi, concerti ed emozioni che hanno costellato la sua straordinaria carriera. In studio, come sempre, la Big Band diretta dal Maestro Bruno Biriaco, i balletti e le canzoni della showgirl Manuela Zero e la conduzione di Pippo Baudo" viene rivelato infine.