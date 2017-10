Dobro dice addio alla musica: nessuna rinascita con Archistar n. 13

Dobro, ex Capitan America del rap italiano, annuncia a sorpresa l'addio alla musica. "Il mio percorso finisce qui" scrive il cantante su Facebook, che da pochi mesi aveva pubblicato il suo quarto album.

Con "Archistar n°13" Dobro iniziava il suo un nuovo cammino, come aveva assicurato il cantante alla presentazione del suo quarto album, anticipato dai singoli "Aria" e "Via". La rinascita di Dobro però non sembra essere stata "illuminante" come forse sperava il 30enne Andrea Chiarin, l'ex Capitan America del rap italiano.

Verso le 15:00 Dobro, su Facebook, scrive infatti: "Ho smesso con la musica. Il mio percorso finisce qui. Nu bacio".

Ancora da chiarire i motivi che hanno portato a questo addio del cantante, tra i quali forse può esserci il fatto che a circa un'ora dalla pubblicazione del post nessuno delle 44.184 persone che lo seguono su Facebook ha commentato l'annuncio, che è piaciuto però ad un utente.