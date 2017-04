Terrorismo: arrestato a Bari un afghano. Subito rimpatrio, dice Altieri (DI)

Nuccio Altieri di Direzione Italia commenta l'arresto di un afghano accusato di terrorismo internazionale.

"Plauso e gratitudine all'incessante lavoro dei Carabinieri e di tutte le forze dell'ordine nella continua azione di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale. L'arresto a Bari di un afghano già fermato lo scorso anno, con l'accusa proprio di terrorismo internazionale, e inspiegabilmente subito dopo scarcerato è la spia di come l'Italia sia diventato un network del radicalismo jihadista" afferma in una nota il deputato Nuccio Altieri di Direzione Italia.



"Ora nessun giudice pensi di rimetterlo in libertà, come capitato altre volte in passato. - chiarisce il parlamentare - È assurdo, infatti, che un criminale terrorista si ritrovi libero di scorrazzare e delinquere, e magari fare anche proseliti, dopo tre giorni dall'arresto e a seguito di lunghe e meticolose indagini. Si metta subito su un aereo e lo si rispedisca nel proprio Paese a scontare gli arresti".