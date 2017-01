Bari e Altamura: colpito, gruppo criminale emergente, 17 arresti per mafia

"Bari e Altamura. Si è svolta nella notte una vasta operazione antimafia dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Bari" illustra in un comunicato l'Arma.



"Oltre 200 i militari impegnati, 17 gli arresti e decine le perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi e droga. Unità cinofile, metal detector, sofisticate strumentazioni e persino un elicottero sono stati utilizzati dai Carabinieri per chiudere definitivamente il cerchio su un agguerrito clan di Altamura" prosegue la Benemerita.



"Capi ed affiliati sono stati neutralizzati da una complessa indagine che - informano quindi i militari -, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo pugliese, ha colpito mortalmente un pericoloso gruppo criminale emergente, attivo sull'area murgiana."



Viene puntalizzato: "Le accuse sono di associazione di tipo mafioso, detenzione e porto di armi, anche da guerra ed esplosivi, traffico di sostanze stupefacenti, omicidio, tentato omicidio, estorsione e danneggiamento."



"Eseguito anche il sequestro di due immobili per quasi mezzo milione di euro. Nel corso dei tre anni di indagine - si fa sapere in conclusione -, i Carabinieri avevano già recuperato un considerevole quantitativo di droga (cocaina, hashish e marijuana) e numerose armi, anche da guerra."