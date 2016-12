100 anni di Dino Risi: l'omaggio su Rai3 la sera di Natale

"In occasione del centenario della nascita di Dino Risi, Rai3 propone un omaggio a un grande maestro del cinema italiano, a partire dalla serata del 25 dicembre. Alle 22.45 andrà infatti in onda il documentario di Fabrizio Corallo 'Una bella vacanza - Buon compleanno Dino Risi', diretto da Francesca Molteni, realizzato da 3D produzioni nel 2006 per celebrare i 90 anni del maestro della commedia italiana. 'Una bella vacanza' (un titolo ispirato alla definizione che il regista milanese dava della sua esperienza nel cinema) vede l'autore di 'Poveri ma belli', 'Il sorpasso', 'Una vita difficile', 'I mostri', 'Profumo di donna' e di tanti celebri film-specchio dell'Italia dal secondo dopoguerra ai nostri giorni ripercorrere la sua vita e la sua carriera rievocando la stagione più feconda del nostro cinema e oltre 60 anni di storia del costume nazionale" si illustra in un comunicato dalla tv di Stato.



"Dino Risi si racconta come protagonista di momenti di vita quotidiana divertenti ed emozionanti e come testimone schietto ed ironico di eventi imprevedibili con aneddoti e curiosità sui suoi film - si precisa in ultimo dalla Rai -, i suoi interpreti e la società in evoluzione, tra il fervore e le speranze dell'Italia della ricostruzione post bellica, le euforie e le contraddizioni del boom economico, l'incanto ed il disincanto degli anni della contestazione e il dramma del terrorismo, fino al disorientamento di fronte al Villaggio globale dell'era televisiva e di Internet. Tra le numerose testimonianze che arricchiscono 'Una bella vacanza' da segnalare quelle degli attori Jean Louis Trintignant, Monica Bellucci, Franca Valeri, Giancarlo Giannini, Catherine Spaak, Ornella Muti, Franca Valeri, Lorella De Luca e Alessandra Panaro; di spettatori d'eccezione come Martin Scorsese, Umberto Eco, Carlo Verdone e Walter Veltroni; dei figli d'arte Alessandro Gassman, Ricky Tognazzi, Carlo ed Enrico Vanzina; dei colleghi di lavoro Ettore Scola, Armando Trovajoli, Furio Scarpelli, Vittorio Cecchi Gori ed Enrico Lucherini; dei registi Paolo Virzì e Marco Tullio Giordana e dei critici Valerio Caprara, Tullio Kezich, Curzio Maltese, Jean Gili e Marco Giusti."