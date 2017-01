Dieselgate investe Fiat Chrysler: scoperta a truccare emissioni su 104.000 auto

Il titolo della Fiat Chrysler Automobiles è improvvisamente crollato in Borsa dopo che l'Agenzia per la protezione ambientale americana (Epa), la stessa che nel settembre 2015 fece esplodere lo scandalo Dieselgate della Volkswagen, ha accusato la FCA di avere montato (senza dichiararlo) sui motori diesel di circa 104.000 suoi veicoli un software che avrebbe consentito emissioni superiori a quanto stabilito dalla legge.



La Fca potrebbe quindi incorre in pesanti sanzioni civili. Le automobili sotto inchiesta sono Jeep Grand Cherokee e Dodge Ram, con i motori diesel 3.0 degli anni 2014, 2015 e 2016. L'Epa nella sua nota ha sottolineato come la Fiat Chrysler Automobiles abbia tentato di "schivare le regole ma è stata scoperta".



La casa guidata da Sergio Marchionne ha fatto sapere che intende contestare le accuse.