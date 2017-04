Parto indolore? Con Francesca Rocco e Giovanni Masiero è Detto Fatto

Da un millefoglie farcito a Francesca Rocco e Giovanni Masier, la nuova settimana di Detto Fatto con Cristina Balivo, in onda da lunedì 10 aprile su Rai2.

"Nuova settimana con 'Detto Fatto', il programma di Rai2 condotto da Caterina Balivo, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00. Lunedì 10 aprile Gianluca Forino reinterpreterà una ricetta perfetta per la domenica di Pasqua. Preparerà un millefoglie farcito con una golosa crema al cioccolato e con all'interno una dolcissima sorpresa di ricotta. Che ne penserà nonna Pina?" viene fatto sapere in un comunicato della tv di Stato.



Dalla Rai si prosegue dunque: "Poi, Pinella Passaro, la tutor più amata dalle spose, si occuperà di Camilla, una sposa che vive a Catania, ma è originaria del nord, che il 2 giugno 2018 convolerà a nozze col suo Riccardo, con cui è già sposata civilmente dal 2016."



Si puntalizza inoltre: "Pinella le ha proposto due tipi di sfilata: una con abiti principeschi e sofisticati, come piacciono tanto a lei e alla mamma, e una ispirata alla sua passione sportiva, il softball. Cosa sceglierà? Il make up artist delle star Simone Belli sarà in compagnia di una giovane e bellissima attrice: Nina Torresi. Simone sfiderà il pubblico proponendo un trucco in cinque minuti per vincere la sfida."



"Poi stravolgerà e intensificherà il make-up realizzato con l'aggiunta di tre passaggi: un rivoluzionario eye-liner per le sopracciglia - si chiarisce -, ciglia finte a ciuffetti e lamponi che colorano le labbra in maniera del tutto naturale e delicata. Il risultato è assicurato. "



Si illustra in ultimo: "Caterina Balivo invece intervisterà Riccardo Federle, uno dei pochissimi ostetrici uomini in Italia. Si potrà così conoscere più da vicino questa figura professionale che molti pensano sia indispensabile solo al momento del parto, ma non è così. Interverrà anche una coppia famosa in attesa di una bimba. Loro sono Francesca Rocco e Giovanni Masiero che vogliono sapere come alleviare il dolore durante il travaglio. La regina del refashion Marthia Saracino, spiegherà come trasformare una camicia da uomo in un capo che è di grande tendenza e molto versatile: lo chemisier. In pochi e semplici passaggi si avrà un capo nuovo da passerella."