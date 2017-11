Oney Tapia e i tabù da sfatare a "Detto Fatto" (Rai2)

Detto Fatto, Oney Tapia e i tabù da sfatare, 13 novembre 2017 alle 14.

"Oney Tapia, il campione paralimpico che ha commosso ed emozionato tutta Italia vincendo la scorsa edizione di Ballando Con Le Stelle, sarà ospite di Caterina Balivo a Detto Fatto, in onda alle ore 14 su Rai2. Oney parlerà di coraggio, il sentimento che ha contraddistinto la sua vita in seguito al terribile incidente che gli ha strappato la vista, raccontando con ironia alcuni aneddoti che gli sono capitati dopo il terribile accaduto e cercando, nel contempo, di sfatare alcuni tabù che riguardano i non vedenti. Oney e Caterina Balivo saranno poi protagonisti di un tutorial davvero speciale sul 'coraggio di farcela da soli' in cui Caterina verrà bendata" viene riferito in un comunicato dalla tv di Stato.