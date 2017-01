Inizia col botto il 2017 di Caterina Balivo con Detto Fatto

"Proseguono i successi per Caterina Balivo e il suo Detto Fatto, l'appuntamento quotidiano del pomeriggio di Rai2 che nella puntata di ieri, mercoledì 4 gennaio, ha totalizzato il 9,4 di share media con un ascolto medio di circa 1 milione 400mila telespettatori, record stagionale" viene fatto sapere in un comunicato della tv di Stato.



"'Ottima partenza per questo 2017: Siamo tutti felici perché dietro c'è un grande lavoro di squadra' commenta Caterina Balivo. Il programma - riporta infine la Rai -, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, ha ottenuto un picco di share pari all'11,3% alle 16:23 e un picco di ascolto pari a 1.830.000 alle 14:51. Nella fascia di età compresa tra i 25 e i 54 anni si è raggiunto il 9,7% di share; ottimi anche i risultati riguardanti il livello di istruzione dei telespettatori che risulta medio-alto, registrando l'8,5% tra i laureati."