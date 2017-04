Incinta ma con stile anche al mare? E' Detto Fatto con Caterina Balivo

Cucito creativo, tutorial premaman e la storia di un sorriso ritrovato a Detto Fatto, in onda mercoledì 26 aprile su Rai2.

"Caterina Balivo torna con una nuova puntata di Detto Fatto, mercoledì 26 aprile, alle 14 su Rai2. - viene reso noto dalla tv di Stato - Tanti i consigli utili e i tutorial. Il giovane pasticcere romano Gianluca Forino presenta un dolce preso direttamente dal libro di ricette di sua nonna Pina: la zeppola con crema al pistacchio e fragoline."



La Rai illustra inoltre: "Una ricetta dal gusto semplice ma dal risultato unico. Un dolce capace di mettere d'accordo tutta la famiglia Francesca Rocco, tutor di moda premaman aiuta Camilla, una ragazza incinta, a indossare con stile i costumi da bagno per l'estate."



Si rivela dunque: "Dopo l'appello di Caterina e del dott. Giovanni Macrì, Teresa, originaria della provincia di Potenza, ha segnalato la storia di sua madre Domenica, detta Mimma che per 40 anni ha sofferto di un grave problema ai denti sempre trascurato per seguire il figlio malato."



Si precisa: "Ora grazie ad un intervento ortodontico a Mimma è stato regalato un nuovo sorriso. Ma le sorprese per lei non finiscono qui perché Giovanni Ciacci ha pensato ad un cambio look flash all'altezza della sua nuova immagine."



"L'esperta di cucito creativo Emanuela Tonioni insegnerà a realizzare un pannello multi tasche in stoffa da attaccare al bordo del letto per ad avere un comodino verticale anche quando in camera non c'è abbastanza spazio. Gianfranco Iervolino torna dietro il bancone della pizzeria di Detto Fatto per proporci la sua interpretazione della pizza caprese" si sottolinea infine.