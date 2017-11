Gli appuntamenti della settimana a "Detto Fatto" (Rai2)

Rai2, Detto Fatto, 13 novembre alle 14. Gli appuntamenti della settimana.

"Nuova entusiasmante settimana in compagnia di 'Detto Fatto', il factual show di Rai2 condotto da Caterina Balivo Rai2, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00. Oney Tapia, vincitore della scorsa edizione di 'Ballando con le Stelle' aprirà la puntata di lunedì 13 novembre e parlerà di coraggio, come quello con cui ha affrontato la vita in seguito al terribile incidente che gli ha tolto la vista" illustra in un comunicato la tv di Stato.



La Rai evidenzia quindi: "La stilista delle spose Alessandra Rinaudo continuerà il suo viaggio alla scoperta delle peculiarità che caratterizzano i matrimoni delle varie regioni d'Italia, questa volta farà tappa sulle colline toscane per incontrare una giovane sposa. L'onicotecnica Morena Mazzaron si occuperà invece delle macchie sulla pelle di un'ospite, presentando tre diversi trattamenti per combattere questo tipo di inestetismo. Fausto Cavaleri eseguirà un trucco per nascondere i segni del tempo, mostrando come applicare una maschera innovativa e un lip volumiser labbra al collagene per preparare la pelle al make up. Si concluderà con la chef stellata Caterina Lanteri Cravet che preparerà un piatto di calamari su crema di fagioli. La prima tutor della puntata di martedì 14, la stilista delle spose Pinella Passaro, aiuterà una giovane ospite nella scelta del vestito perfetto per convolare a nozze. Spazio poi all'estetista cinica Cristina Fogazzi, pronta a parlare degli effetti collaterali delle depilazioni sbagliate. Torna l'Hair Design Academy: in questo appuntamento si scoprirà chi è stato eletto caposquadra dei Biondi, attraverso il voto sui social, e si assisterà a una combattuta sfida a colpi di spazzola. Gianfranco Iervolino, lo chef dall'ugola d'oro, cucinerà una pizza ispirata alla 'pasta alla Norma', regalando anche una performance canora. Fabrizio Crispino, mago dell'istant fashion, aprirà il rendez-vous di mercoledì 13 nove4mbre cercando di ricreare senza l'utilizzo di ago e filo l'abito che l'attrice Cristiana Capotondi ha indossato sul Red Carpet di Venezia. Paolo Guatelli, make up designer, coronerà il sogno della mamma di una giovane ragazza che aveva il desiderio di vederla ospite della trasmissione. Caterina Balivo accoglierà poi in studio Sara Cardin, campionessa di karate, che regalerà una lezione di questa incredibile disciplina."



"Secondo il chirologo Serse, per scoprire i segreti di una persona si può semplicemente leggerle la mano: Serse analizzerà tutte le tipologie di linea della vita, cercando di scoprire qualcosa in più su alcuni vip attraverso le loro mani" si prosegue.



"Tommaso Arrigoni, lo chef giramondo, farà tappa nello studio per cucinare un piatto perfetto per l' autunno: guancia di vitello con purea di patate aromatizzata alla birra. Diana de Marsanich, infine, chiuderà svelando chi, tra i protagonisti delle fiction che più appassionano gli italiani, possiede un 'animo green'. Terzo appuntamento con la diretta giovedì 16 novembre. Caterina Balivo e i suoi tutor saranno pronti ad accogliere domande e pareri dei telespettatori attraverso i canali ufficiali del programma (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai). A dirigere la social room e a ricevere i DettoScatto, come consueto, ci sarà l'attore Andrea Dianetti" si continua.



"Olivia Ghezzi, prima tutor della puntata, cercherà di stravolgere il look 'rock' di una delle due gemelle che accoglierà in studio, rendendola più 'bon ton'. Paola Turani tornerà per continuare il suo contest 'Professione influencer' cercando di rendere famosa sui social una delle tre sfidanti in gara" viene osservato.



"Si chiude con il 'pollice verde' Fabiano Oldani che proporrà delle composizioni semplici da realizzare. Infine Michel Paquier - si comunica in ultimo -, venerdì 17 novembre, proseguirà il suo viaggio alla scoperta dei dolci più buoni d'Europa, questa volta preparandone uno tipico della Spagna: i churros. L'esperienza dello chef stellato Ilario Vinciguerra trasformerà poi un semplice risotto ai carciofi in un carciofo ripieno di riso al profumo di zafferano. Silvia Nobili aiuterà una giovane ospite a scegliere il look giusto per stupire tutti alla festa di un'amica. La make up artist Martina Capone mostrerà come truccarsi alla 'Jennifer Lopez', dando consigli alla sua ospite su come applicare il trucco per assomigliare alla star americana. Davide Cichello, il mago della piastra, realizzerà un'acconciatura a onda unica e molto elegante. La settimana di Detto Fatto si chiuderà con un duello tra sessi: Titty e Flavia, le regine del pulito, verranno sfidate da un marito tuttofare. Chi vincerà?."