Giro d'Italia 2017 è Detto Fatto: speciale in diretta

Detto Fatto, puntata speciale in diretta prima del Giro d'Italia 2017, in onda giovedì 4 maggio su Rai2.

"Appuntamento speciale in diretta con Caterina Balivo e 'Detto Fatto' giovedì 4 maggio alle 14 su Rai2. I telespettatori avranno quindi la possibilità di interagire direttamente attraverso i canali social del programma, per commentare ed esprimere la propria opinione su quanto accade nel corso della puntata" viene comunicato della tv di Stato.



"Da venerdì 5 maggio, poi, Caterina Balivo passerà il testimone del pomeriggio di Rai2 a 'La Grande Corsa', il Giro d'Italia, che, giunto alla sua centesima edizione, approda per l'occasione su Rai2. La stagione di 'Detto Fatto' continuerà da lunedì 29 maggio quando il programma in una veste nuova, tornerà con nuovi appuntamenti di 'Detto Fatto Summer' condotto come sempre da Caterina Balivo, e con tutorial pensati espressamente per l'estate" si conclude.