Dal plumcake al tè matcha al sushi di cioccolato è Detto Fatto

"Un'altra ricca settimana in compagnia di 'Detto Fatto', in onda da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio alle 14 su Rai2. Lunedì 9 gennaio torna in trasmissione il pasticciere Matteo Manzotti, che preparerà un plumcake dal gusto inconfondibile a base di tè matcha, una variante molto particolare di tè verde" spiega in una nota la tv di Stato.



"La stilista Pinella Passaro aiuterà Paola di Salerno, prossima alle nozze, nella scelta tra sei modelli diversi di abiti da sposa. E ancora, Maikol Fazio e la sua assistente Francesca Bochicchio spiegheranno come prevenire e riuscire a difendersi da un'aggressione nel parco. Guerra alla cellulite invece con Cristina Fogazzi, che accoglierà nel suo studio la manager Manuela Regattieri. Per risparmiare sulle bollette di luce e gas, i consigli green del bio-architetto Antonio Di Maro, mentre il pizzaiolo canterino Gianfranco Iervolino proporrà la classica pizza fritta napoletana farcita con taleggio e radicchio. Martedì 10 gennaio puntata dedicata al Giappone, a iniziare dalle ricette di Mirco della Vecchia, che proporrà un golosissimo sushi di cioccolato. Sul fronte della moda, l'esperto di moda uomo Raffaello Tonon proverà a dare lezioni di stile a una coppia di gemelli dai fisici prorompenti, pronti a sfidare sul campo del body building il personal trainer Juri Ambrosioni. Incontro poi con aspiranti truccatori e parrucchieri all'interno di un centro commerciale. Nel mese appena iniziato, carico di buoni propositi, Fabiano Oldani farà conoscere i segreti della cura delle piante d'appartamento, tra esposizioni al sole e irrigazioni" si prosegue.



"In conclusione, dopo le feste, un trattamento rigenerante e protettivo per i capelli di Michela da parte dell'esperta Morena Lo Giudici e le ricette della fruttivendola Serena Montucchiari, con una rivisitazione gourmet dell'insalata finocchi, arance e olive nere" si continua.



Si sottolinea inoltre: "Mercoledì 11 gennaio è il turno del maestro dell'intaglio Beppo Tonon, che svelerà i trucchi delle migliori composizioni di frutta invernale. Donna Rita Macchiavelli insegnerà invece a decorare una parete di casa con i cartoni delle pizze da asporto rielaborati esteticamente. Nell'incontro con l'hair designer Salvo Filetti i segreti di un nuovo look, con il cambio di taglio e di colore di capelli della sua ospite. Con Ilario Vinciguerra invece si prepareranno carciofi ripieni di carne macinata su una fonduta di formaggio Castelmagno guarniti da un'insalatina di carciofi crudi. Durante il tutorial si giocherà a riconoscere i volti di alcune star attraverso le loro foto da bambini. Giovedì 12 gennaio, con Flavio Angiolillo, tutti i segreti del bere bene e la preparazione del cocktail 'l'Americano' con una variante pensata esclusivamente per il programma. Con la tutor Alice Venturi via a un tutorial di trucco interattivo con tre ragazze in collegamento da casa. A seguire, i rimedi della nonna in materia di sorriso, tra fragole e limoni, con l'aiuto del 'dottor sorriso' Giovanni Macrì. E poi, una new entry nella squadra: Cristiano Piccirillo, un giovane pizzaiolo napoletano laureato in lingue straniere, che ha ottenuto il riconoscimento 'tre rotelle' per la sua pizzeria. Le maghe delle miscele naturali Titty e Flavia corrono in aiuto di Monica Galbusera di Lecco, una mamma disperata alla prese con i ricordi del figlio bambino che sta diventando uomo."



"Gennaio è inoltre tempo di bulbi e, grazie ai consigli del flower design Morris Marigo sarà possibile imparare ad abbinarli nel modo corretto e realizzare centrotavola diversi: una tavola romantica per una cena a lume di candela, una più rustica e infine una dal sapore etnico. Venerdì 13 gennaio Gianni Molaro presenterà i modelli di punta della sua nuova collezione: parrucche, abiti preziosi ispirati alla corte di Francia di Maria Antonietta accompagnati dalla performance di sei ballerini" viene osservato.



"Quale abito sceglierà la sposa? Con Marthia Saracino si imparerà a trasformare dei calzini di lana in accessori alla moda - illustra la Rai -, realizzare dei guanti in stile Chanel e scaldacollo partendo da calzettoni pesanti e maglie di lana, con cuciture a mano e senza la macchina per cucire."



Si segnala: "Anno nuovo, nuovi arrivi: la cucina di 'Detto Fatto' si arricchirà del grande chef Elio Sironi, capocuoco di uno dei più esclusivi ristoranti di Milano, che proporrà un classico della cucina italiana rivisitato, usando i piccoli segreti appresi durante i suoi viaggi in tutto il mondo."



"Inoltre, lungo tutta la settimana, Giovanni Ciacci nella sua rubrica 'Scandalosamente Ciacci' parlerà della vecchia ruggine tra Valeria Marini e Pamela Prati ai tempi del Bagaglino, dei segreti domestici delle star di Holywood e del nuovo amore di Drake con Jennifer Lopez e delle contorte vicende amorose di Rihanna" si osserva.



"'I Ciacci Vostri' invece si occuperanno della coppia padre-figlio più famosa della televisione italiana: Piero e Alberto Angela. Una menzione particolare sarà riservata al nuovo docu-reality di Rai 2 'Il Collegio'. Immancabili 'Le pagelle di Giò Giò' - si specifica in ultimo -, dove Giovanni darà i voti agli outfit delle star: questa settimana, focus sugli abiti gialli, le tenute sportive e gli abiti e costumi a stelle e strisce."