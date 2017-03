Crac Credito cooperativo: 9 anni a Verdini e interdizione dai pubblici uffici

Condannato a 9 anni di carcere il senatore di Ala Denis Verdini, per il crac del Credito cooperativo fiorentino. Per Denis Verdini è stata anche stabilita l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Denis Verdini, senatore di Ala, è stato condannato a 9 anni di carcere dal Tribunale di Firenze al termine del processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino, la banca di cui è stato presidente dal 1990 al 2010.



La pena comprende 7 anni per la bancarotta e 2 per la truffa. La Procura aveva chiesto invece per Verdini una condanna a 11 anni.



Alla sbarra in totale 34 imputati, tutti condannati. Tra loro, oltre a Verdini, anche il deputato di Ala Massimo Parisi nonché i costruttori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, questi ultimi condannati a cinque anni e sei mesi. I 34 accusati dovevano rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, truffa e irregolarità rispetto alle normative bancarie.



Il senatore di Ala, nel dettaglio, è stato condannato per bancarotta fraudolenta e per la truffa relativa ai contributi per l'editoria negli anni 2008-2009, mentre è stato assolto dall'accusa di associazione per delinquere. Prescritti invece i reati di falso in prospetto e truffa ai danni dello Stato per i contributi ricevuti dal 2005 al 2007.



Per Denis Verdini è stata anche stabilita l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.



"Non è finita, rispettiamo la sentenza ma siamo pronti a combattere e attendiamo le motivazioni per andare in Appello", assicura il legale di Verdini.