Denis Bergamini morì per soffocamento. La nuova perizia smonta il suicidio

Una nuova perizia medico legale voluta dalla Procura di Castrovillari conferma i dubbi che da anni assillano la famiglia di Denis Bergamini. Il calciatore non morì investito da un camion ma per soffocamento.

Il sospetto ora sembra essere davvero divemtato certezza. Donato "Denis" Bergamini, il calciatore trovato cadavere nel 1989, non si è suicidato gettandosi sotto le ruote di un camion ma è morto per soffocamento.

E' questo infatti l'esito della superperizia medico - legale effettuata sul corpo del giocatore, deceduto a 27 anni il 18 novembre 1989. Il risultato rafforza quindi l'esito della consulenza del Ris di Messina, che aveva già giudicato incompatibile il decesso causato dall'impatto con il camion.



"Ci hanno sempre detto che Denis si era gettato davanti al camion e trascinato, ma questo non è il viso di chi è stato colpito da un camion in corsa», dichiararono all'epoca Donata e Domizio Bergamini, sorella e padre di Denis.

La svolta è arrivata infatti grazie alla caparbietà della famiglia di Denis Bergamini, che ha sempre chiesto nuove indagini e nei mesi scorsi il procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, ha deciso di aprire un'altra inchiesta chiedendo una apposita perizia medico legale.



Secondo i magistrati, dietro il caso Bergamini potrebbe nascondersi un omicidio per il quale sono attualmente indagati l'allora fidanzata Isabella Internò e l'autista del camion Raffaele Pisano che all'epoca dei fatti avevano avallato invece la tesi del suicidio.